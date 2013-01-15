“Днеправиа” прекращает оперирование рейсов

Авиакомпания «Днеправиа», входившая вместе с авиакомпаниями «АэроСвит» и «Донбассаэро» в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" (УАГ), на своем официальном сайте сообщила о прекращении оперирования рейсов.

«В связи с прекращением оперирования рейсов авиакомпания "Днеправиа" закрывает продажу авиабилетов на собственном сайте”, - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, с конца декабря 2012 года входящие в стратегический альянс "Украинская авиационная группа" авиакомпании «Донбассаэро» и «АэроСвит» инициировали процедуру своего банкротства.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. В состав ОАО «АК «Днеправиа» входит аэропорт «Днепропетровск», имеющий статус международного. Авиакомпания располагает также парком самолетов, инженерно-авиационной базой, пассажирским аэровокзалом, грузовым (складским), гостиничным и административным комплексами.