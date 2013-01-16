Японские авиакомпании приостановили полеты "самолетов мечты"

Японские авиакомпании All Nippon Airways (ANA) и Japan Airlines (JAL) объявили о приостановке полетов всех принадлежащих им самолетов Boeing 787 Dreamliner. Такое решение было принято в среду, 16 января, после очередного инцидента с "самолетом мечты".

Эксплуатацию Boeing 787 Dreamliner авиакомпании намерены возобновить лишь после проведения тщательной проверки всех самолетов этой модели, входящих в их парк, передает Lenta.ru со ссылкой на Reuters.

Япония является крупнейшим рынком сбыта "самолетов мечты". На долю ANA и Japan Airlines приходится 24 из 50 самолетов Boeing 787 Dreamliner, переданных в настоящий момент заказчикам. ANA владеет 17 "самолетами мечты", JAL - семью.

16 января на борту Boeing 787 Dreamliner авиакомпании ANA, направлявшегося из города Ямагути на западе страны в Токио, примерно через 45 минут после взлета возникло задымление. Самолет, на борту которого находились 129 пассажиров и восемь членов экипажа, совершил аварийную посадку в аэропорту Такамацу в центральной части Японии. Никто из находившихся на борту не пострадал. По предварительным данным, задымление возникло из-за нештатной работы аккумуляторов.

За последние несколько дней это уже третий инцидент с Boeing 787 Dreamliner авиакомпании ANA. 11 января проблемы возникли сразу у двух "самолетов мечты" этой авиакомпании - у одного была обнаружена трещина в стекле кабины пилотов, у второго - утечка топлива.

С начала 2013 года ряд происшествий с Boeing 787 Dreamliner, в том числе и принадлежащих ANA, был зафиксирован в американских аэропортах, после чего Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration) объявило о проверке безопасности всех самолетов этой модели.

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