«АэроСвит» вводит новый график авиарейсов до конца января

Авиакомпания «АэроСвит» вводит временное расписание полетов, которое будет действовать с 16 января и до конца месяца.

Согласно временному расписанию, "АэроСвит" продолжит выполнение дальнемагистральных рейсов в Нью-Йорк, Бангкок и Пекин. При этом возможна оптимизация расписания полетов в Пекин на период празднования Нового года в Китае. Авиакомпания также обеспечит сообщение между Киевом и областными центрами Украины – Ивано-Франковском и Днепропетровском.

Кроме того, "АэроСвит" продолжит выполнение рейсов в/из Ташкента, а также вывоз пассажиров из пунктов, полеты в которые ранее были отменены. В частности, в среду, 16 января, состоится рейс по маршруту Киев-Минск-Киев. Из столицы Украины самолет вылетел 9:35.

В то же время, обслуживание ряда маршрутов будет приостановлено.

В частности, начиная с 23 января, "АэроСвит" завершает программу полетов в Хошимин и Гоа в связи с окончанием периода активного туристического сезона после зимних праздников.

С 16 января компания также отменяет полеты в Санкт-Петербург и Стамбул из-за снижения коммерческой загрузки на рейсах в эти пункты вследствие приостановки участия "АэроСвита" в региональных системах взаиморасчетов IATA BSP.

Ранее, с 15 января, авиакомпания по этой же причине прекратила обслуживание линии Киев-Москва.

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) 10 января информировала "АэроСвит" о том, что была вынуждена дать инструкции региональным системам IATA BSP относительно приостановки расчетов агентов по продаже авиаперевозок с авиакомпанией через систему BSP. IATA также сообщила, что рекомендовала агентам перейти непосредственно на прямые двусторонние расчеты с авиакомпанией.

Вместе с тем, построение альтернативной системы реализации авиабилетов путем прямых взаиморасчетов с авиакомпаниями и агентами потребует времени. После запуска такой системы "АэроСвит" планирует возобновить эксплуатацию ряда воздушных линий.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.

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