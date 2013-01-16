Проблемы "АэроСвита" связаны с экономикой, а не с политикой - эксперты

Бизнес-модель "АэроСвита" показала свою неэффективность. Но в основе этого лежат экономические мотивы, а не политическая подоплека. Такую общую мысль высказали эксперты, к которым УНИАН обратился за комментариями.

Так, первый заместитель главы комитета ВРУ по вопросам предпринимательства, регуляторной и антимонопольной политики Владислав Лукьянов отметил: "Компания «АэроСвит» была достаточно крупным налогоплательщиком и работодателем. И то, что сейчас происходит с компанией — достаточно плохой сигнал для страны. Хотя «АэроСвит» давно начало лихорадить. Как клиент этой компании, могу сказать, что она работала с перебоями. Время от времени были задержки рейсов. Основные проблемы «АэроСвита» связываю с экономикой - все-таки отечественный рынок пассажирских авиаперевозок не достаточно емкий и консолидации на нем не избежать. Особенно во время кризиса. Возможно, государству нужно было подумать и о том, каким образом государство могло поддержать авиакомпанию. Теперь получается, что мы потеряли серьезного перевозчика, дававшего сотни рабочих мест. Это удар и по стране. Но в любом случае, в ситуации с «АэроСвитом» я не вижу политической подоплеки. Комментарии некоторых экспертов, влючая некоего Соскина, что за этим стоят люди, близкие к президенту Януковичу, считаю не состоятельными. Повторюсь: винить в банкротстве «АэроСвита» можно только экономику".

Аналогичную мысль высказал и директор института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский. "Ситуация показывает, что на украинском авиарынке существует пусть не такая сильная, как на Западе, но все-таки конкуренция. А в условиях рыночной экономики и конкуренции не все компании выживают. И это объективно. Не все могут адекватно реагировать на определенные рыночные вызовы. Проблемы "АэроСвита" связаны с тем, что та бизнес-модель, которая использовалась компанией, показала свою неэффективность.

При этом нельзя не принимать во внимание и другие факторы - объективно обусловленная рыночная консолидация, развитие бюджетных авиалиний и, наконец, попытки крупных мировых перевозчиков зайти на наш рынок. Понятно, что сам по себе процесс консолидации и рыночного развития не так быстр, однако он повторяет те изменения, через которые прошли другие страны и через которые сейчас проходит Украина", - подчеркнул он.

В свою очередь, Юрий Мирошников, президент другого крупнейшего авиаперевозчика - "Международные авиалинии Украины" отметил: «Сегодня авиационная отрасль переживает кризис не только в Украине, но и во всем мире. Авиаперевозчики до сих пор не могут оправиться от последствий экономического кризиса 2008 года. В результате этого – громадные убытки, которые терпят авиаперевозчики, особенно в Европе. Сегодняшнее положение «АэроСвита» - как раз звено этой цепочки».

"Украинские авиаперевозчики, с одной стороны, зажаты конкуренцией с глобальными игроками и альянсами (Lufthansa, British Airways, AirFrance/KLM), которые хотят просто поглотить еще один рынок и не дать Украине развиться как транзитному государству. С другой стороны, испытывают ценовое давление европейских лоукост-компаний. Все это усугубляется монополией сопутствующих услуг в цепочке авиаперевозки – поставок топлива, аэропортового и пассажирского обслуживания, услуг навигации, поставок бортпитания, в результате чего растут затраты авиакомпаний», - пояснил президент МАУ.

По словам генерального директора «АэроСвита» Юрия Емельянова, к этой ситуации также привело невнимание государства к проблемам отрасли. «Национальные авиаперевозчики длительное время пытались обратить внимание государства на проблемы отрасли и перспективы ее развития. Вмешательство государства, выравнивание условий функционирования национальных перевозчиков по сравнению с авиационными рынками Европы, Северной Америки и других регионов, могли бы позволить украинской авиаотрасли легче перенести последствия кризиса и активнее инвестировать в развитие самолетного парка, в повышение уровня сервиса.

Последний раз документ о стратегическом развитии отрасли на серьёзном уровне обсуждался в середине 90-х. Несмотря на то, что с того времени произошли кардинальные изменения, государство долгие годы упорно игнорировало инициативы перевозчиков по разработке новой стратегии», - отметил он.

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Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.