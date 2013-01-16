В 2012 году число пиратских нападений на суда снизилось до 5-летнего минимума

В 2012 году в мировом океане было зафиксировано 297 пиратских нападения на суда, что является самым низким показателем за последние пять лет. Об этом говорится в докладе Международного бюро мореходства /МБМ/, который был представлен 16 января в столице Малайзии Куала-Лумпуре, передает ИТАР-ТАСС.

Уменьшение количества атак произошло главным образом на фоне снижения активности сомалийских пиратов, чего удалось добиться в результате международного патрулирования вод Аденского залива. Тем не менее, этот район по-прежнему является одним из наиболее опасных для мореплавания. Здесь в течение прошлого года было совершено около четверти всех зафиксированных пиратских нападений. На данный момент сомалийские пираты до сих пор удерживают восемь судов и более 120 членов их экипажей.

В МБМ также указали на рост числа пиратских атак в Гвинейском заливе у берегов Нигерии. В 2011 году там было отмечено только 10 случаев нападения на корабли, а в 2012-м году - уже 58 подобных инцидентов.

В общей сложности в результате пиратских нападений в 2012 году погибли 6 моряков, 32 получили ранения. В заложники попали 585 человек. Захвачено было 28 судов.