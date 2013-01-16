Срок обсуждения услуги о переносе абонентских номеров продлен до 29 января

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), продлила до 29 января 2013 года срок общественного обсуждения проекта решения НКРСИ «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использовании персональных номеров» (№ 619 от 29.11.2012 г.).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НКРСИ.

Решение о продлении общественного обсуждения данного документа регулятор принял, учитывая значительный интерес к нему субъектов рынка телекоммуникаций и внесение предложений от операторов рынка, объединений и ассоциаций, в частности «Киевстара», Украинской ассоциации операторов связи «Телас», Украинского союза промышленников и предпринимателей, Украинского государственного центра радиочастот.

Как отмечается в сообщении, позиция НКРСИ в вопросах переноса номеров и использования персональных номеров заключается в том, чтобы благодаря внедрению до сих пор недоступных сервисов по переносу номеров и пользования персональным номером предоставить каждому абоненту возможность свободно выбирать поставщика услуги.

Как отметили в НКРСИ, европейская практика показывает, что «при таких обстоятельствах операторы будут пытаться создавать преимущества для обслуживания и привлечения новых абонентов, обеспечивать им наилучшие условия для общения в телекоммуникационных сетях».

В комиссии сообщили, что до 15 февраля 2013 года будут проработаны все замечания и предложения, после чего в НКРСИ планируется провести рабочую встречу с участниками рынка для ознакомления с доработанным проектом Положения. До 1 марта НКРСИ планирует одобрить проект решения «Об утверждении Положения о предоставлении услуг по переносу абонентских номеров и использовании персональных номеров» и направить его на согласование в заинтересованные госорганы.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту Положения, услуга по переносу абонентских номеров (УПН) должна предоставляться бесплатно.

Услуга переноса номера должна быть обеспечена в течение 24 часов в сетях мобильной связи и в течение 7 рабочих дней в сетях фиксированной телефонной связи после получения заявления на УПН, за исключением случая, когда абонент указывает большее желаемое время переноса абонентского номера (номеров), которое не может превышать 30 календарных дней.

Если перенос абонентского номера связан с необходимостью организации оператором-получателем новой абонентской линии, срок реализации переноса может быть увеличен до 14 рабочих дней.

Время временной потери обслуживания абонентского номера при переносе номера не может превышать 3 часа.

По данным НКРСИ, УПН может быть внедрена уже в 2013 году. По оценкам участников рынка, УПН может быть внедрена в Украине не ранее четвертого квартала 2013 года. В то же время, продление общественного обсуждения Положения может привести к затягиванию с внедрением услуги.

Справка УНИАН. НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР.

НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.