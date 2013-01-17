Авиатранспорт Украины в 2012 увеличил транспортировку грузов на 25%, перевозку пассажиров – на 8%

Перевозки грузов авиационным транспортом Украины по итогам 2012 года выросли на 24,7% по сравнению с 2011 годом – до 0,1 млн тонн.

Как сообщает Государственная служба статистики Украины, грузооборот авиационного транспорта в 2012 году сократился на 5,7% – до 349,5 млн т/км.

Также Госстат сообщает, что авиационные пассажирские перевозки в 2012 году выросли на 8% – до 8,1 млн пассажиров.

Пассажирооборот авиатранспорта вырос на 4,6% – до 14,406 млрд пасс./км.

Справка УНИАН. Авиатранспорт Украины в 2011 году увеличил транспортировку грузов на 3% – до 0,1 млн тонн. Пассажирские авиационные перевозки в 2011 году выросли на 22,7% – до 7,5 млн пассажиров.