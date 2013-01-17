Предприятия транспорта в 2012г. сократили пассажирские перевозки на 2,4% – до 6,8 млрд чел.

Предприятия транспорта Украины по итогам 2012 года перевезли более 6,812 млрд пассажиров – на 2,4% меньше, чем в 2011 году.

Как сообщает Государственная служба статистики, пассажирооборот транспорта в 2012 году составил почти 132,48 млрд пасс./км — на 1,2% меньше уровня 2011 года.

Перевозка пассажиров на железнодорожном транспорте с учетом перевозок городской электричкой в 2012 году сохранилась на уровне 429,6 млн пассажиров. Пассажирооборот железнодорожного транспорта в 2012 году составил 49,444 млрд пасс./км – на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Отправка пассажиров городской электричкой выросла в 3,9 раза.

Отправка пассажиров на Приднепровской железной дороге (ПЖД) увеличилась на 0,4%, на Южной железной дороге (ЮЖД) – сократилась на 1,1%, на Донецкой железной дороге (ДЖД) – на 1,3%, на Львовской железной дороге (ЛЖД) – на 1,9%, на Одесской железной дороге (ОЖД) – на 1,9%, на Юго-Западной железной дороге (ЮЗЖД) – на 3,9%.

Автотранспортные предприятия в 2012 году сократили перевозку пассажиров на 4,5% по сравнению с 2011 годом – до почти 3,449 млрд пассажиров. Перевозки пассажиров автотранспортом частных лиц-предпринимателей сократились на 8,4%.

Пассажирооборот автотранспорта в 2012 году сократился на 2,2% по сравнению с 2011 годом — до 50,369 млрд пасс./км.

Авиационные предприятия Украины в 2012 году перевезли 8,1 млн пассажиров – на 8% больше, чем годом ранее. Пассажирооборот авиатранспорта в 2012 году увеличился на 4,6% по сравнению с 2011 годом — до 14,406 млрд пасс./км.

Предприятия водного транспорта про итогам 2012 года снизили перевозки пассажиров на 17,2% – до 6,6 млн пассажиров, пассажирооборот водного транспорта сократился на 7,2% - до 85,1 млрд пасс./км.

Перевозки пассажиров городским электротранспортом по итогам 2012 года составили 2,9 млрд пассажиров — на 0,1% меньше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Транспортные предприятия Украины в 2011 году увеличили перевозки пассажиров на 1,9% по сравнению с 2010 годом – до 6,973 млрд человек, пассажирооборот вырос на 3,3% – до 134,3 млрд пасс./км.