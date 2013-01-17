БЖД отменила скидки для родителей с детьми в связи с убыточностью пассажироперевозок

Минск. Белорусская железная дорога внесла изменения в правила перевозок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЖД, основные изменения предусмотрены постановлением Минтранса (№49 от 25 октября 2012 г.), а также постановлением Минэкономики (№90 от 26 октября 2012 г.).

Так, в новом постановлении не предусмотрены скидки для родителей с детьми, а также для организованных групп учащихся, которые ранее предоставлялись при проезде по территории Беларуси в период с 1 октября по 30 апреля.

«Это связано с убыточностью перевозок пассажиров в пределах территории Беларуси», - пояснили в пресс-службе БЖД.

Кроме этого, во всех поездах внутри страны запрещено курить, изменился срок действия разовых проездных билетов на электрички, а стоимость месячных абонементов стала выше.

Железнодорожники определили порядок пользования электронными проездным, а также их оформления и возврата. В частности, деньги по электронным проездным будут возвращать в билетной кассе в соответствии с нормативными актами правилами возврата при предъявлении проездного документа, оформленного на бланке строгой отчетности.

Также законодатели определились с формой продажи билетов на городские линии. Оформить их можно будет только в билетных кассах, которые расположены по маршруту следования данных поездов. Появился новый вид абонементного билета «городские линии», который выдается на декаду, месяц, два месяца, на срок до одного года.

«Велосипеды и домашних животных перевозить теперь следует в специальных местах, обозначенных пиктограммами», - отметили на БЖД.