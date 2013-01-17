Янукович поторопил Азарова с реформированием портов - "где в мире есть государственные порты?"

Президент Украины Виктор Янукович считает, что правительство должно изменить подход к развитию украинских портов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в ходе заседания Комитета экономических реформ.

«Я хотел бы, чтобы мы подумали, в конце концов, по портам, потому что такой подход, который был в прошлом к портам, он не удовлетворяет сегодня ни нас, ни наших партнеров, которые пользуются этими услугами. Порты нужно развивать, нужно видеть, где мы будем брать инвестиционный ресурс», - отметил В.Янукович, обратив особое внимание на этот вопрос премьер-министра Украины Николая Азарова.

Он подчеркнул, что для развития портов необходимо использовать мировой опыт.

«В некоторых случаях, безусловно, государство должно смотреть, как говорится, по большому счету. Там, где есть стратегические вопросы и большие порты, нам надо планировать и, вообще, нам нужно использовать общемировой опыт. Посмотрите, где в мире есть государственные порты?», - сказал В.Янукович.

В.Янукович подчеркнул, что необходимо провести серьезные работы по привлечению крупных инвестиций для развития портов.

«Давайте мы будем искать инвестиции в Украине для увеличения товарооборота, грузопотоков. Это главное. Если у нас будут созданы мотивации, если мы будем привлекать к развитию инфраструктуры известные мирового уровня компании, которые занимаются этими направлениями, мы получим результат. Уверен в этом», - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, Закон Украины «О морских портах», определяющий правовые, экономические и организационные основы деятельности в морских портах, опубликован 27 июня 2012 г. (Верховная Рада приняла его 17 мая 2012 г., а Президент подписал 8 июня).

Закон частично вступил в силу в июне 2012 года, полностью вступает в июне 2013 года.

Ст. 25 Закона определены особенности приватизации объектов портовой инфраструктуры. В соответствии с положениями этой статьи, объектами приватизации являются единые имущественные комплексы государственных предприятий и акции публичных акционерных обществ, акции, которые принадлежат государству в уставном капитале хозяйственных обществ. Данной статьей предусмотрено, что единые имущественные комплексы государственных предприятий и 100% акций уставного капитала публичных акционерных обществ подлежат продаже на конкурентных принципах. В соответствии с этой статьей, условия конкурса по продаже единого имущественного комплекса государственного предприятия могут предусматривать аренду причалов сроком до 49 лет, земельных участков сроком до 49 лет, на которых расположены причалы, и единых имущественных комплексов.

По поводу положений ст. 25 Закона в сессионном зале парламента продолжалась дискуссия, некоторые депутаты отмечали, что этой статьей, по сути, подменяются законы, которые касаются приватизации.

Закон не распространяется на речные порты, морские рыбные порты, пункты базирования Военно-морских сил Украины, морской охраны центрального органа исполнительной власти, которые обеспечивают реализацию государственной политики в сфере защиты государственной границы, а также на пункты базирования военно-морских кораблей иностранных государств, которые в соответствии с международными договорами Украины временно находятся на территории Украины.