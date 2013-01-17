18 января по Украине температура будет колебаться от 9° мороза до 12° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, будет облачно с прояснениями. В западной части небольшой снег; температура ночью 4-9° мороза, днем - 1-6° мороза.

В южной части ночью пройдет небольшой, днем - умеренный дождь, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях - местами сильный дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем - 2-7°, в Крыму ночью - 4-8° тепла, днем - 8-12°.

На остальной территории будет идти небольшой мокрый снег и дождь (днем - в северной части местами); температура на протяжении суток будет составлять от 3° мороза до 2° тепла. Ночью и утром в Украине, кроме запада, днем на Левобережье - туманы.

На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный (в восточной части преимущественно юго-восточный), 5-10 м/с, на юге днем отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киевской области облачно с прояснениями. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега (днем местами); ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-8 м/с. Температура на протяжении суток - от 3° мороза до 2° тепла.

По г. Киеву облачно с прояснениями. Небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега (днем местами); ночью и утром туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 5-8 м/с. Температура на протяжении суток - 0-2° мороза.