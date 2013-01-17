Президент о ситуации с «Укрзализницей» - профсоюзы "не чувствуют, куда движется отрасль"

Президент Украины Виктор Янукович призвал министра транспорта Владимира Козака, в подчинении которого находится Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), объяснить профсоюзам и трудовому коллективу предстоящий план реформирования «Укрзализницы».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил на заседании Комитета по экономическим реформам в четверг.

«Они (профсоюзы – УНИАН) не чувствуют, куда движется отрасль», - подчеркнул В.Янукович.

Глава государства также спросил, почему в своем выступлении на заседании комитета министр ничего не сказал об авиаперевозках. В ответ В.Козак заявил, что сейчас разрабатывается целый ряд мероприятий по открытому доступу зарубежный компаний на отечественный рынок авиаперевозок.

Также В.Козак в ходе выступления на заседании Комитета по экономическим реформам рассказал о планах министерства на 2013 год, в числе которых принятие закона о железнодорожном транспорте, утверждение устава «Укрзализныци», разработка тарифов на перевозки. Отдельной задачей министерства значится поиск инвестиций для обновления подвижного состава.

Кроме того, министр транспорта рассказал о планах электрификации отдельных участков дорог, а также отметил, что актуальным для отрасли остается вопрос принятия закона об автомобильном транспорте.

Напомним, вопрос реформирования и акционирования «Укрзализныци» находится на стадии законодательного оформления процесса.

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины требует от правительства уже в 2013 году выделить средства на обновление пассажирского подвижного состава, а также пересмотреть тарифы на железнодорожные перевозки.

На заседании 9 января 2013 года президиум Совета профсоюза утвердил «Требования к Кабинету министров Украины относительно государственной поддержки железнодорожного транспорта и решения социальных проблем в отрасли».

Как сообщал УНИАН, открывая заседание Комитета по экономическим реформам, Виктор Янукович отметил низкий уровень реализации реформ в Украине. Он назвал саботажем невыполнение запланированных реформ и подчеркнул, что правительство, а также исполнители на местах должны делать все для улучшения жизни людей, и “не нужно искать повода, который мешает плохим танцорам”. В.Янукович отметил, что возлагает большие надежды на новых министров, а также других должностных лиц, “кто пришел с новой волной в этом году”, в отношении ускорения темпов проведения реформ в Украине.