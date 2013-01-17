Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) опровергает информацию СМИ об изменениях в структуре собственности компании.

«Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» глубоко возмущена распространением в средствах массовой информации инсинуаций, сплетен и откровенной лжи об изменениях в структуре собственности МАУ и других событиях, якобы происходящих в авиакомпании», - говорится в сообщении МАУ, переданном в УНИАН.

МАУ заявляет, что «многочисленные публикации, появившиеся в последнее время в СМИ, содержат значительную долю вымысла и откровенно ложной информации об авиакомпании МАУ, ее структуре собственности, изменениях этой структуры и других событиях, якобы происходящих в МАУ».

«Никто из ТОП-менеджеров МАУ не предоставлял средствам массовой информации никаких фактов или комментариев, которые позволили бы делать подобного рода выводы об изменениях, происходящих в авиакомпании, и представлять события в подобном искаженном виде», - говорится в сообщении компании.

По информации авиакомпании, собственниками МАУ являются частные компании, сведения о которых доступны в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку – «Кэпител инвестмент проджект» и «Онтобет промоушнз лимитед».

Состав наблюдательного совета, в связи с принятием новой редакции устава ЧАО «Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины», сокращен до 4-х человек.

«Никаких других изменений в составе наблюдательного совета не произошло», - заявляет МАУ.

Авиакомпания отмечает, что «руководство МАУ остается стабильным».

«Приход в управление компанией новых менеджеров обусловлен естественным динамичным развитием организации и никоим образом не связан с какими-либо иными обстоятельствами, кроме усиления руководящей команды в связи с меняющейся ситуацией на авиационном рынке», - заявляет авиаперевозчик.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) опровергла появившуюся в прессе информацию, что группа «Приват» либо аффилированные с ней структуры вошли в состав акционеров МАУ. 31 декабря 2012 года акционеры Частного акционерного общества «Международные авиалинии Украины» в связи с сокращением количественного состава наблюдательного совета прекратили полномочия члена НС Михаила Табачника, который, по информации СМИ, является родным братом министра образования Дмитрия Табачника.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» основана в 1992 году. 100% акций компании находятся в частной собственности. Флот МАУ состоит из 21 среднемагистрального самолета Boeing-737. Авиакомпания соединяет Украину с 40 столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров в более чем 3000 других городов мира. МАУ выполняет около 700 международных и внутренних рейсов в неделю. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева «Борисполь» (КВР).