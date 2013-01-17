"АэроСвит" 10-16 января обеспечил перевозку 2,5 тыс. пассажиров из пунктов, где полеты приостановлены

Авиакомпания «АэроСвит» с 10 по 16 января 2013 года организовала для вывоза пассажиров 34 дополнительных рейса (OW), которыми было перевезено 2,5 тысячи пассажиров в/из Праги, Тбилиси, Астаны, Баку, Софии, Ларнаки, Еревана, Калининграда и Минска.

Как сообщает «АэроСвит», рейсы выполнялись авиакомпаниями "АэроСвит", "Роза ветров" и "Международные авиалинии Украины" (МАУ).

В настоящее время "АэроСвит" продолжит выполнение собственных регулярных полетов в Нью-Йорк, Бангкок, Пекин, Ташкент, Днепропетровск и Ивано-Франковск, а также до 23 января – в Хошимин и Гоа.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания приступила к обновлению среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.