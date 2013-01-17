МВД напоминает об упрощении регистрационно-экзаменационных операций для владельцев авто

С 1 января 2013 года украинцам не нужно сдавать экзамены для восстановления утерянного водительского удостоверения.

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, об этом проинформировал заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Лекарь.

Он также напомнил, что также водителям не нужно проводить обязательное экспертное исследование транспортных средств во время регистрации или перерегистрации.

“Теперь не нужно проводить оценку стоимости транспортных средств во время их регистрации, как и не обязательно предъявлять транспортное средство при перерегистрации в связи с изменением местожительства владельца или при восстановлении утерянных или испорченных документов”, - сказал С.Лекарь.

Заместитель министра внутренних дел Украины подчеркнул, что упрощена также процедура получения услуг. По его словам, любой гражданин, независимо от его местожительства, или места регистрации его транспортного средства, сможет получить необходимые услуги в одном из 269 регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Украины, которые работают по принципу «единого окна».

“Кроме того, МВД постоянно работает над тем, чтобы повысить качество своих услуг”, - отметил С.Лекарь.

По его словам, сегодня в виде эксперимента уже начали работу «Сервисные центры предоставления услуг».

“Теперь на их базе можно будет одновременно получить услуги, которые предоставляются несколькими милицейскими подразделениями: справки, разрешения и т.п.”, - сказал он.