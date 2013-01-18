Депутат Виктор Янукович - младший сын Президента - возглавил Автомобильную федерацию Украины

Народный депутат Украины от Партии регионов Виктор Янукович, младший сын Президента Украины, возглавил международную общественную организацию Автомобильная федерация Украины.

Об этом сообщается на сайте Федерации.

В частности, АФУ сообщает, что ее президент Богдан Новицкий прекратил выполнение своих обязанностей в связи с уходом с должности.

Выполнение обязанностей президента Автомобильной федерации Украины возложено на первого вице-президента Федерации В.Януковича.