Профсоюз железнодорожников надеется на продолжение диалога с Кабмином и транспортными профсоюзами

Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей надеется на продолжение диалога с Кабмином и транспортными профсоюзами по вопросу соблюдения требований законодательства о защите прав железнодорожников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на встрече 18 января в Министерстве инфраструктуры сообщил глава Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Вадим Ткачев.

«Мы решили около 80% вопросов, но продолжаем диалог. Мы понимаем, что многие вопросы зависят не от «Укрзализныци»: нужны средства, деньги, понимание Кабмина. Мы будем обсуждать с министром инфраструктуры требования к Кабинету министров, у него права такие есть», - сказал он.

В.Ткачев сообщил, что Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей подготовил требование из 14 пунктов к «Укрзализныце», а также, обращение к Кабинету министров, состоящее из 8 пунктов.

В.Ткачев сообщил, что Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей договорился с руководством «Укрзализныци», в частности, о создании специального управления по решению социальных вопросов железнодорожников, а также о введении на всех железных дорогах должности юриста по соблюдению трудового законодательства.

Он также сообщил, что «договорились о повышении зарплаты, решении социальных вопросов, совершенствовании контрактной формы, закладывается 1 млрд грн на решение социальных вопросов отрасли».

При этом, по словам В.Ткачова, Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей «категорически отрицает сотрудничество с политическими партиями и организациями».

«Если профсоюз идет под лозунгом политической партии, то понятно, что он защищает не интересы членов профсоюза», - сказал он.

По словам В. Ткачева, 24 января в Министерстве инфраструктуры планируется провести встречу с участием представителей других транспортных профсоюзов, в частности, двумя профсоюзами моряков, двумя профсоюзами автотранспортников и профсоюзом авиаторов.

Как сообщал УНИАН, на заседании 9 января 2013 года президиум Совета профсоюза утвердил «Требования к Кабинету министров Украины относительно государственной поддержки железнодорожного транспорта и решения социальных проблем в отрасли». Президент Украины Виктор Янукович 17 января призвал министра транспорта Владимира Козака, в подчинении которого находится Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), объяснить профсоюзам и трудовому коллективу предстоящий план реформирования «Укрзализницы».

Справка УНИАН. По состоянию на 31 декабря 2011 года общее количество членов профсоюза составляли 502,8 тыс. человек (в том числе и пенсионеров), что составляет 96,9 % работающих в отрасли.

В частности, в профсоюзе насчитывается работающих – 421,5 тыс. (83,8% от общего количества); студентов и учеников – 41,6 тыс. (8,3% от общего количества членов профсоюза), неработающих пенсионеров – 39,8 тыс. (7,9% от общего количества), работающих женщин – членов профсоюза –176,7 тыс. (41,9% от общего количества), работающей молодежи до 28 лет – членов профсоюза 75 тыс. (17,8% от общего количества работающих членов профсоюза).