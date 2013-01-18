Реформирование железнодорожной отрасли пройдет без приватизации - Козак

Реформирование железнодорожной отрасли будет проходить без приватизации железных дорог.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом 18 января на встрече с Профсоюзом железнодорожников и транспортных строителей в Министерстве инфраструктуры сообщил министр инфраструктуры Владимир Козак.

«Разные политические силы информируют общество о так называемой приватизации железных дорог, о реформировании, которое приведет к сокращению железнодорожников и уменьшению социальных гарантий. Я хочу заверить, что этого нет и не будет никогда», - сказал он.

Министр отметил, что в ходе переговоров с профсоюзами, продолжающихся с конца октября 2012 года, «80% вопросов, которые были поставлены, были решены, а оставшиеся вопросы будут решены в ближайшее время».

«Они находятся в компетенции «Укрзализныци», Министерства инфраструктуры, а те вопросы, которые будут зависеть от помощи Кабмина, будут мною поставлены в Кабинете министров. И я уверен, они также будут решены», - сказал В.Козак.

Как сообщал УНИАН, в июле 2012 Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сообщила о завершении работы над подготовкой проекта постановления правительства о создании публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования с учетом замечаний министерств и ведомств.

По информации «Укрзализныци», реформа железнодорожного транспорта Украины продлится 7 лет и будет полностью завершена до 2019 года.

В ноябре 2012 года экс-глава Фонда госимущества Украины Александр Бондарь заявил, что допускает частичную приватизацию «Укрзализныци» после реструктуризации.