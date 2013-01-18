Авиаперевозки Азарова и Арбузова в 2013 году обойдутся казне в 17 млн грн

Кабинет министров перечислит государственноому авиационному предприятию «Украина» 17 млн грн за авиаперевозки премьер-министра и первого вице-премьер-министра Украины в 2013 году.

Об этом сказано на официальном сайте «Государственные закупки».

Согласно сообщению, ориентировочно планируется осуществление 17 рейсов.

Компания «Украина» стала победителем тендера по процедуре закупки у одного участника.

Конечный срок заключения договора не уточняется.

Справка УНИАН. Государственная авиационное предприятие «Украина» было создано во исполнение Указа Президента Украины от 15 июля 1997 года № 644 «О Государственное авиационное предприятие «Украина».

В соответствии с Указом Президента Украины от 23 февраля 2000 № 278 предприятие «Украина» непосредственно подчинено Государственному управлению делами.

С сентября 2008 года предприятие возглавляет генеральный директор М.Никитенко

Основным видом деятельности предприятия «Украина» является - организация, обеспечение и выполнение воздушных перевозок специальными рейсами высших должностных лиц и официальных делегаций Украины и других государств в пределах Украины и за ее пределами.

Предприятие не выполняет регулярные авиаперевозки, а исключительно рейсы по заказу (чартерные).