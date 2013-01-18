Чистая прибыль корпорации Intel в 2012 году снизилась на 15% - до 11 млрд долл.

Чистая прибыль мирового лидера в разработке инновационных решений для вычислительной техники корпорации Intel (США) снизилась в 2012 году по сравнению с 2011 годом на 15% и составила 11 млрд долл. (по системе GAAP).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе корпорации Intel.

Выручка за отчетный период составила 53,3 млрд долл., что на 1,2% меньше, чем в 2011 году, прибыль на акцию снизилась на 11% и составила 2,13 долл. Операционная прибыль корпорации Intel за отчетный период снизилась на 16% и составила 14,6 млрд долл.

В результате операций корпорация сформировала доход порядка 18,9 млрд долл. наличными, выплатила дивиденды в размере 4,4 млрд долл. и потратила 4,8 млрд долл. на выкуп 191 млн своих акций.

В IV квартале 2012 года выручка Intel составила 13,5 млрд долл. (падение в сравнении с аналогичным периодом 2011 года на 3%), операционная прибыль – 3,2 млрд долл. (падение на 31%), чистая прибыль – 2,5 млрд долл. (падение на 27%).

Справка УНИАН. Intel – мировой лидер в разработке инновационных решений для вычислительной техники, в частности процессоров для компьютеров. Чистая прибыль корпорации в 2011 году составила 12,9 млрд долл. (по системе GAAP), выручка - 54 млрд долл.

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