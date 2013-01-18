ЮЖД в 2012 году получила от местных органов власти менее 41% компенсаций за льготный проезд

В прошедшем году Южная железная дорога перевезла льготников на 65,2 млн грн, из них местными органами власти было компенсировано только 26,5 млн грн, то есть менее 41%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД.

По данным пресс-службы, в 2012 году Южной дорогой в пригородном сообщении было перевезено 58 млн 970 тыс пассажиров. При этом затраты дороги компенсировались выручкой от продажи билетов только на 9%.

«Но даже при полной компенсации стоимости затрат перевозки льготного контингента пригородные перевозки остаются убыточными, потому что пригородные пассажирские тарифы несут социальную направленность. Таким образом, для дальнейшего обеспечения перевозок в пригородном сообщении на соответствующем уровне, а это около 340 пригородных поездов в сутки, индексация тарифов на 15% является экономически обоснованной и вынужденной. Фактически, на сегодняшний день пригородные поезда - самый доступный вид транспорта. Стоимость проезда в пригородных поездах в сравнении с автобусами и маршрутными такси ниже в 3-4,5 раза. Например: стоимость проезда в автомобильном транспорте сообщением Харьков-Лозовая (150 км) составляет 45,00 грн, в пригородном поезде – 10,00 (11,60 - после индексации) грн, Харьков-Огульцы (35 км) – соответственно 15,00 и 4,80 (5,80) грн, Купянск-Тополи (45 км) – 20,00 и 5,00 (6,20) грн», - сообщили в пресс-службе.

Напомним, согласно законодательству Украины, Южная железная дорога безотказно предоставляет льготный проезд 26 категориям граждан. Фактически это означает, что семь из десяти пассажиров пригородных поездов Южной железной дороги – льготники. Стоимость перевозки льготного контингента должна компенсироваться за счет государственного и местных бюджетов.