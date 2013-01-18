Пассажиропоток украинских аэропортов за 2012 год возрос на 13%

Пассажиропоток украинских аэропортов по итогам 2012 года увеличился на 13,2% по сравнению с 2011 годом - до 14,1 млн пассажиров.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной авиационной службе Украины (Госавиаслужба).

По информации ведомства, в 2012 году коммерческие рейсы отечественных и иностранных авиакомпаний обслуживали 24 отечественных аэропорта и аэродрома.

При этом обработка почты и грузов в аэропортах Украины в 2012 году сократилась на 4,7% - до 45 тыс. тонн.

98% пассажирских авиаперевозок обеспечили 8 основных аэропортов, в том числе Международный аэропорт «Борисполь», «Днепропетровск», «Донецк», «Киев» (Жуляны), «Львов», «Одесса», «Симферополь» и «Харьков».

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата Украины, перевозки грузов авиационным транспортом Украины по итогам 2012 года выросли на 24,7% по сравнению с 2011 годом – до 0,1 млн тонн. Авиационные пассажирские перевозки в 2012 году выросли на 8% – до 8,1 млн пассажиров.