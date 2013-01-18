Минюст зарегистрировал новые правила авиаперевозок пассажиров и багажа

Министерство юстиции 28 декабря 2012 года зарегистрировало приказ Министерства инфраструктуры о введении новых Правил воздушных перевозок пассажиров и багажа.

Приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Как сообщал УНИАН, новые правила воздушных перевозок должны обеспечить приведение стандартов и норм обслуживания пассажиров и багажа в соответствие с требованиями законодательства и международных норм.

Новые правила, в частности, предусматривают, что пассажиры бизнес-класса в аэропорту должны обслуживаться на отдельной стойке регистрации, а при отсутствии такой возможности - регистрировать их должны в первую очередь. Кроме того, такие пассажиры доставляются в самолет на отдельном автобусе.

В салоне самолета авиаперевозчик обязан бесплатно представить прохладительные напитки в количестве 100 мл на каждый час полета, а при отсутствии питания - 150 мл на каждый час полета. При этом с 15 апреля по 14 октября норма выдачи прохладительных напитков увеличивается до 150 мл.

Прохладительные напитки выдаются за 20 минут до и через 25 минут после предоставления услуг питания.

Горячее питание предоставляется через 1-1,5 часа после взлета. При этом горячее питание предоставляется перевозчиком согласно установленных им норм.

Авиаперевозчик может задержать или отменить рейс как по коммерческим причинам, так и по причинам, которые не зависят от него.

В случае задержки рейса перевозчик обязан самостоятельно или через субъекта наземного обслуживания (эксплуатанта аэропорта) информировать пассажиров средствами в аэропорту отправления каждые 30 минут об ориентировочном времени задержки рейса и ожидаемом времени его отправления.

В случае задержки сверх разумных сроков или отмены рейса перевозчик не позднее чем через 12 часов после отправления задержанного рейса или принятия решения об отмене рейса должен сообщить уполномоченный орган по вопросам гражданской авиации о причинах задержки (отмены) рейса и обслуживании, которое было предоставлено пассажирам во время задержки или отмены рейса.

Кроме того, новые Правила воздушных перевозок определяют, что пассажиры регулярных и чартерных рейсов, которым отказано в перевозке против их воли или рейс которых отменен или задержан, имеют право на компенсацию при условии, что пассажир имеет подтвержденное бронирование на соответствующий рейс и присутствует для прохождения регистрации во время, предусмотренное правилами перевозчика.

В то же время, к пассажирам, которые путешествуют бесплатно или по сниженной стоимости, не применяется порядок компенсации. При этом на компенсацию имеют право пассажиры, которым выданы билеты согласно программе перевозчика для часто летающих пассажиров (программе лояльности).

Правила, в частности, предусматривают, что в случае отказа от перевозки против воли пассажира перевозчик обязан выплатить компенсацию в зависимости от дальности полета в размере от 250 до 600 евро.

Если пассажиру будет предложен маршрут перевозки альтернативными рейсами, сумма компенсации может быть снижена на 50%. При этом время прибытия альтернативных рейсов не должно превышать запланированное на 2-4 часа в зависимости от расстояния.

При этом компенсация в случае отмены рейса зависит от сроков информирования пассажира о такой отмене.

В случае отмены рейса и продолжения поездки другим рейсом или по другому маршруту, авиаперевозчик должен бесплатно обеспечить пассажиру питание и прохладительные напитки соразмерно времени ожидания нового рейса, места в гостинице в случаях, если пассажиры вынуждены ждать отправления в течение одной или более ночей, наземный трансфер по маршруту аэропорт - отель - аэропорт, два телефонных звонка, предоставить возможность отправить факс-сообщение или сообщение электронной почтой, если для этого есть технические условия аэропорта.

Компенсация за задержку в перевозке багажа может составить до 50 долларов или эквивалент в другой валюте.