Харьковский аэропорт сегодня работал с перебоями из-за погодных условий

Харьковский аэропорт сегодня утром работал с перебоями из-за неблагоприятных для полетов погодных условий.

Об этом сказал в интервью корреспонденту УНИАН заместитель генерального директора аэропорта «Харьков» Виталий Недашковский, комментируя задержки нескольких внутренних и международных рейсов, в частности несвоевременный прилет самолета из киевского аэропорта «Борисполь».

По его словам, сегодня ночью и утром над Харьковом нависал очень густой туман, потом пошел мокрый снег и дождь, что и осложнило работу аэропорта. «Утром наблюдалось сильное обледенение на аэродроме, замерзала взлетно-посадочная полоса, самолет из Борисполя, в частности, вынужден был вернуться в Киев», - сказал В.Недашковский.

Именно неблагоприятные метеорологические условия, отметил он, и «повлекли перебои в работе аэропорта».

По словам В.Недашковского, работа аэропорта в полдень нормализовалась. Самолеты на Дубай, Вену и Стамбул в частности (рейсы 13.25, 14.35, 16 25, состоялись в 14.52, 15.45 и в 16.30 соответственно - УНИАН), с учетом погодных условий, сказал он, вылетели «без существенных опозданий».

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Харьков» в 2012 году увеличил пассажиропоток на 62% по сравнению с 2011 годом - до 501,5 тыс. пассажиров.

Справка УНИАН. Реконструкцию Международного аэропорта «Харьков» в рамках подготовки инфраструктуры Харькова к проведению финальных игр чемпионата Европы по футболу 2012 года осуществляла группа компаний DCH бизнесмена Александра Ярославского в формате частно-государственного партнерства. Общая сумма инвестиций А.Ярославского в проект составила 107,2 млн долл. (аэровокзальный комплекс и прилегающая территория). Из государственного бюджета на реконструкцию аэродромного комплекса, включая строительство аэродромно-диспетчерской башни, выделено 191,3 млн долл.

Реконструкция аэропорта началась в апреле 2008 года, когда компания «Нью Системс АМ» (группа DCH) выиграла конкурс на долгосрочную аренду целостного имущественного комплекса харьковского аэропорта.