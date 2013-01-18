«Борисполь» предупреждает об угрозах из-за свалок и мест скопления птиц вблизи аэродрома

Госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» заявляет об орнитологических угрозах для безопасности полетов из-за свалок и мест скопления птиц вблизи аэродрома.

«Орнитологическая служба аэропорта работает с особыми нагрузками из-за чрезмерного скопления птиц на свалках, расположенных на территориях, прилегающих к аэродромному комплексу», - говорится в сообщении аэропорта, переданном агентству УНИАН.

За последние три года в аэропорту «Борисполь» при проведении более чем 300 тыс. взлетно-посадочных операций зафиксировано 15 подтвержденных столкновений воздушных судов с птицами, то есть 1 столкновение с птицами на 33,101 взлетно-посадочную операцию.

В «Борисполе» отмечают, что за последние 2 года аэропорт 8 раз обращался в компетентные государственные органы с просьбой ликвидировать функционирующие и закрытые свалки на расстоянии 15 километров от территории аэродрома.

В частности, "Борисполь" поддерживает иск Бориспольской межрайонной прокуратуры Киевской области о прекращении работы полигона твердых бытовых отходов ООО "Эко-Сервис", расположенного на расстоянии около 2-х км от взлетно-посадочной полосы аэропорта.

Аэропорт предложил создать рабочую группу из представителей районной администрации и представителей "Борисполя" для определения местоположения нового полигона для твердых бытовых отходов за пределами 15 км зоны вокруг аэропорта, а также предлагает рассмотреть целесообразность и возможность строительства мусоросжигательного завода.

Орнитологическая служба была создана в аэропорту «Борисполь» более 10 лет назад. В аэропорту используются пиротехнические средства, механические, биоакустические приборы.

В частности, два года назад аэропорт приобрел биоакустическую систему отпугивания птиц Ultima. Система устанавливается на автомобиль, передвигающийся по летному полю, и фиксирует все виды птиц, которые встречаются на пути. В нее автоматически заносятся данные о том, сколько, где, когда, в каком направлении летели птицы. Управление системой ведется с планшетного компьютера, установленного на автомобиле, затем данные заносятся в основную базу. Такая система является уникальной и существенно помогает специалистам аэропорта в решении основной задачи - обеспечения безопасности полетов.

Как сообщал УНИАН, Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом - до 8,478 млн человек.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» - крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.