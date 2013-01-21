Sony презентовала самый тонкий десятидюймовый планшет

Компания Sony представила планшет Xperia Tablet Z с диагональю экрана 10,1 дюйма. Устройство работает под управлением Android 4.1.

Xperia Tablet Z стал одним из самых тонких десятидюймовых планшетов - 6,9 миллиметра. Для сравнения, толщина Toshiba Excite 10 LE составляет 7,7 миллиметра, Asus Transformer Prime TF201 - 8,3 миллиметра, Samsung Galaxy Tab 10.1 - 8,6 миллиметра, а iPad четвертого поколения - 9,4 миллиметра, передает Lenta.ru со ссылкой на Engadget.

В планшете Sony задействован четырехъядерный процессор Qualcomm с тактовой частотой полтора гигагерца на ядро. У аппарата 32 гигабайта внутренней (плюс разъем для карт памяти) и два гигабайта оперативной памяти. Выходить в интернет владельцы планшета смогут по Wi-Fi или через сотовые сети, в том числе и LTE.

Новый аппарат стал вторым по счету планшетом в линейке Xperia. Первым был Xperia Tablet S, который Sony показала в августе 2012 года на выставке IFA. Аппараты Tablet S и Tablet P, анонсированные в 2011 году, не имеют слова "Xperia" в названии.