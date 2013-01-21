ГАИ инициирует наказание водителей за использование несезонных шин

Министерство внутренних дел подало на рассмотрение Кабинета министров проект постановления о внесении дополнений в правила дорожного движения (ПДД).

Как пишет газета ”КоммерсантЪ - Украина”, в частности, они предусматривают санкции за использование шин, не соответствующих сезону.

"Мы считаем, что такая норма должна быть в ПДД. Инспекторы будут останавливать автомобили в случае нарушения водителями правил дорожного движения и заодно обращать внимание и на шины автомобиля", - рассказал начальник Центра безопасности дорожного движения департамента ГАИ Сергей Будник.

В качестве санкций предусмотрено вынесение предупреждений водителям на основании ст. 125 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП; "иные нарушения правил дорожного движения"). За использование всесезонных шин санкции не предусматриваются.

Согласно этому же проекту постановления, транспортные средства, двигающиеся за пределами населенного пункта в период с 1 октября по 1 мая, обязаны будут включать ближний свет фар. Также на трассах в темное время суток и в условиях недостаточной видимости водители, выходя из автомобилей, должны будут надевать светоотражающие жилеты, а пешеходы - носить светоотражающие элементы на одежде.

Помимо прочего, в 2013 году инспекторы ГАИ будут строже следить за использованием водителями ремней безопасности. Ст. 121 КоАП предусматривает штраф за непристегнутый ремень в размере 51-85 грн. "Несмотря на это, многие водители продолжают ездить непристегнутыми, а инспекторы предпочитают не отвлекаться на такие "мелочи". Мы будем добиваться соблюдения этого правила, пока это не станет традицией", - рассказал "Ъ" собеседник в ГАИ.

В ГАИ рассчитывают, что эта мера позволит уменьшить количество жертв ДТП, которое в 2012 году составило около 5 тыс. человек.

По мнению председателя Всеукраинской общественной организации "Общественный комитет транспортной безопасности" Юрия Папирового, внесенные предложения "вполне оправданны". "Однако изменения должны быть четко регламентированы, чтобы инспекторы ГАИ не злоупотребляли остановкой автомобилей под предлогом осмотра шин. Нужно конкретизировать и сезонное время, когда водители должны ездить на зимней, а когда - на летней резине", - считает Ю.Папировый.