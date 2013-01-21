В России создадут государственную систему обнаружения компьютерных атак на информресурсы

Москва. ФСБ России создаст государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ.

Об этом говорится в указе Президента России Владимира Путина, текст которого есть в распоряжении УНИАН.

«Возложить на ФСБ РФ полномочия по созданию государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ – информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети, находящиеся на территории РФ и в дипломатических представительствах и консульских учреждениях РФ за рубежом», - отмечается в указе.

Основными задачами такой системы определено: прогнозирование ситуации в области обеспечения информбезопасности РФ, а также установление причин инцидентов, связанных с функционированием информресурсов РФ.

ФСБ поручено разработать методику обнаружения компьютерных атак, определить порядок обмена информацией между федеральными органами власти по этой тематике.