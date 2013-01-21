«Укрзализныця» создаст управление по социальным вопросам железнодорожников

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2013 году создать специальное управление по решению социальных вопросов железнодорожников.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

Управление будет заниматься вопросами, касающимися соблюдения трудового законодательства, заработной платы, организации оздоровления работников отрасли, содержания лечебных и оздоровительных учреждений.

Также руководство «Укрзализныци» и Профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины договорились, что на всех железных дорогах будут введены должности юристов, которые будут заниматься исключительно вопросами соблюдения трудового законодательства.

Напомним, 18 января в Министерстве инфраструктуры Украины министр инфраструктуры Владимир Козак встретился с председателем профсоюза железнодорожников и транспортных строителей Украины Вадимом Ткачевым и первым заместителем генерального директора «Укрзализныци» Сергеем Болоболиным. Во время встречи были обсуждены проблемные вопросы железнодорожной отрасли и организация сотрудничества и взаимодействия правительства с профсоюзами железнодорожников и транспортных строителей при реформировании.

Справка УНИАН. Профсоюз железнодорожников и транспортных строителей Украины объединяет около 400 тыс. железнодорожников.

Этот профсоюз соответствует критериям, заложенным в законе «О социальном диалоге в Украине», и имеет право участвовать в коллективных переговорах по заключению Генерального и отраслевых соглашений, а также делегировать представителей в органы социального диалога и фонды социального страхования.