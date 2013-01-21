БЖД в 2012 году увеличила перевозку грузов контейнерными поездами на 16,6%

Минск. Белорусская железная дорога (БЖД) в 2012 году увеличила объем перевозок грузов контейнерными поездами на 16,6% по сравнению с 2011 годом - до 261 тыс. контейнеров.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЖД.

«Белорусской железной дорогой в прошлом году всеми контейнерными поездами было перевезено 261 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (ДФЭ), что превысило уровень 2011 года на 16,6%», - сказано в сообщении.

Кроме того, в 2012 году на БЖД запущено два новых проекта по перевозке грузов контейнерными поездами – по белорусской магистрали начал курсировать контейнерный поезд по маршруту Гинген (Германия) – Брест – Москва – Гинген и контейнерный поезд с комплектующими для сборки автомобилей Ford по маршруту Тересполь (Польша) – Брест – Елабуга (Россия) – Тересполь.

Справка УНИАН. В настоящее время по БЖД регулярно курсируют 11 контейнерных поездов. Среди них поезд комбинированного транспорта «Викинг» - совместный проект железных дорог Литвы, Украины и Беларуси, стивидорных компаний и портов Клайпеды, Ильичевска и Одессы.