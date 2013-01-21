УЗ в 2013 году увеличит расходы на соцгарантии работников железных дорог почти до 1 млрд грн

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") направит в 2013 году на реализацию и сохранение ряда льгот и социальных гарантий для работников и пенсионеров железных дорог 952,9 млн грн — на 10% больше, чем в 2012 году.

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», такие расходы заложены в проекте сводного финансового плана на 2013 год согласно нормам Отраслевого соглашения.

В частности, на содержание объектов социальной инфраструктуры планируется потратить 136,4 млн грн - на 8,1% больше, чем в 2012 году, на жилищное хозяйство - 38,4 млн грн (больше на 19,9%), на содержание учреждений оздоровительного и спортивно-культурного характера - 48 млн грн (больше на 11,8%), содержание общежитий - 16 млн грн (на 18,9% больше).

Кроме того, финансовая помощь отраслевым медицинским и образовательным учреждениям увеличится на 16,6% - до 97,3 млн грн, материальная помощь неработающим пенсионерам возрастет на 9,3% - до почти 184 млн грн, возмещение льготных пенсий увеличится на 16,4% - до 39 млн грн, на содержание медицинского оборудования будет направлено 19 млн грн (больше на 1,3%), расходы на обучение и лечение железнодорожников возрастут на 5% - до почти 18 млн грн

Справка УНИАН. Отраслевое соглашение между Государственной администрацией железнодорожного транспорта Украины и Профсоюзом является основным отраслевым документом, устанавливающим минимальные и обязательные для учета при заключении коллективных договоров на предприятиях, в организациях и учреждениях железнодорожного транспорта отраслевые нормы в оплате и условиях труда, льготы, трудовые и социальные гарантии.

Численность работников железнодорожного транспорта, включая государственные предприятия, подчиненные «Укрзализныце», составляет около 350 тыс. человек.