АМКУ возбудил 50 дел о нарушении на рынке размещения телекоммуникационных сетей

Антимонопольный комитет Украины провел исследование рынка услуг в сфере организации размещения телекоммуникационных сетей в жилых домах и других сооружениях, по результатам которого возбудил 50 дел о нарушении конкурентного законодательства. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении также отмечается, что объем штрафов, наложенных за неправомерные действия, составил 400 тыс. грн. Кроме того, комитет выдал участникам рынка 75 рекомендаций, обязательных к исполнению.

В пресс-службе АМКУ отмечают, что поводом к исследованию рынка стали массовые обращения в Комитет со стороны субъектов хозяйствования и профильных ассоциаций на действия, в том числе Киевсовета и КП «Киевжильеспецэксплуатация».

«Исследование показало, что проблемы доступа к инфраструктуре телекоммуникационных сетей на местах являются системными. В числе наиболее распространенных нарушений – установление завышенной стоимости услуг, использование неравных условий в равнозначных соглашениях, навязывание дополнительных условий. Фактически по всей Украине организацией доступа к телекоммуникационным сетям домов занимаются ЖЕКи или другие коммунальные предприятий. Исключение – ведомственные дома или ОСББ, но их меньшенство», - сказано в пресс-релизе.

Вместе с тем, отмечают в Комитете, радикальное решение проблем на рынке требует нормативного урегулирования ситуации. В этой связи Комитет инициировал проведение тематического круглого стола.

Как сообщал УНИАН, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) намерен в 2013 году сосредоточиться на исследовании социально значимых рынков, а именно: реализации лекарственных препаратов; подключения объектов городского строительства к инженерным сетям электро-, газо-, тепло- и водоснабжения и водоотвода; вывоза, переработки и захоронения бытовых отходов; предоставления сопутствующих и ритуальных услуг. Кроме того, Комитет планирует провести более тысячи проверок субъектов хозяйствования и органов власти на предмет соблюдения конкурентного законодательства