Чистая прибыль компании Huawei в 2012 году выросла на 33%

Чистая прибыль компании Huawei (КНР), одного из ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования и решений операторского класса для украинских операторов, согласно неаудированным финансовым результатам, в 2012 году выросла по сравнению с 2011 годом на 33% и составила 15,4 млрд юаней (1 китайский юань = около 0,1608 долл. – прим. УНИАН).

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе компании.

Huawei ожидает, что выручка от продаж за 2012 год составит 220,2 млрд юаней, что соответствует годовому росту 8%.

Как отмечается в сообщении, после прохождения аудита результаты финансового отчета за 2012 год будут опубликованы в годовом отчете компании, который будет опубликован в апреле.

Общая сумма инвестиций компании в научные исследования в 2012 году составила 29,9 млрд юаней, что соответствует годовому росту более 13%.

Традиционно наиболее успешным подразделением компании является Huawei Carrier Network (операторские решения) с выручкой от продаж 160,3 млрд юаней. Бизнес-группа Huawei Device (терминальные устройства) получила выручку от продаж в объеме 48,4 млрд юаней, продемонстрировав рост на развивающихся рынках Японии, Северной Америки и Европы. Бизнес-группа Huawei Enterprise (корпоративные решения) получила выручку в 11,5 млрд юаней.

66% совокупной выручки Huawei приходится на зарубежные рынки. Выручка от продаж на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона составила 37,4 млрд юаней, на рынках Европы, Ближнего Востока и Африки - 77,4 млрд юаней, в США - 31,8 млрд юаней. Выручка от продаж на китайском рынке составила 73,6 млрд юаней.

По прогнозу главного финансового директора Huawei Кэти Мэн, рост общей выручки от продаж Huawei в 2013 году составит 10-12%.

Справка УНИАН. Компания Huawei – один из ведущих мировых поставщиков инфокоммуникационных решений. Продукты и решения компаниии используются в более чем в 140 странах мира, в т.ч. и в Украине. Компания Huawei официально присутствует в Украине с 2000 года. Компания, в частности, является одним из ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования и решений операторского класса для ведущих украинских операторов, кроме того, с 2010 года поставляет в Украину мобильные терминалы.

Оборудование Huawei установлено у компаний «МТС Украина», «Киевстар», «Укртелеком», «Астелит» и др.

Доход компании в 2011 году составил 203,9 млрд юаней.