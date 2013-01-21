На объектах ДЖД в 2012 году смертельно травмированы 63 человека

На объектах Донецкой железной дороги (ДЖД) в 2012 году из-за несоблюдения правил были травмированы 105 граждан, из них 63 со смертельным исходом.

Как сообщает ДЖД, в частности, на станциях были травмированы 53 человека, в том числе 29 смертельно, на перегонах - 52, в том числе 34 смертельно.

По сравнению с 2011 годом количество пострадавших снизилось на 21,6%.

«Абсолютное большинство травм случается с гражданами из-за несоблюдения ими элементарных правил поведения на железнодорожном транспорте. При чем, подавляющее количество травмированных составляют мужчины», - говорится в сообщении ДЖД,

Справка УНИАН. Тормозной путь поезда в среднем составляет около 800 метров. Поезд со скоростью 100 км/ч в секунду преодолевает 30 метров, а пешеходу для того, чтобы перейти через рельсы, нужно не менее 5 секунд.

Тормозной путь скоростного межрегионального поезда «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem составляет 1-1,5 км.