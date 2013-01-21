Венгрия ужесточила экологические требования к украинским автоперевозчикам

Венгрия ужесточила экологические требования к грузовым транспортным средствам, которые используют украинские автоперевозчики.

Как сообщает Министерство инфраструктуры, перевозки между Украиной и Венгрией будут возможны только грузовыми автотранспортными средствами категории «Евро-3 безопасные» и высших категорий экологических требований.

Такое решение было принято во время заседания Смешанной украинский-венгерской комиссии по вопросам международных автомобильных перевозок.

Как сообщал УНИАН, Министерство инфраструктуры в декабре прошлого года сообщило о планах изучить эффективность использования в 2012 году квот разрешений на выполнение перевозок грузов транспортными средствами по территориям Италии, Венгрии и Австрии.

Как сообщало министерство, разрешения на 2013 год на выполнение перевозок грузов транспортными средствами по территории Италии, Венгрии и Австрии будут выдаваться на основании отдельных распределений.