На въезде в Харьков в результате масштабного ДТП пострадали несколько человек

На въезде в Харьков в результате масштабного дорожно-транспортного происшествия пострадали несколько человек.

Как передает корреспондент УНИАН, авария произошла около 8.50 на автомобильной дороге Киев-Харьков-Довжанский на въезде в Харьков.

В пассажирский автобус, ехавший по маршруту Чугуев-Харьков, сзади врезался автомобиль «ВАЗ», который двигался в попутном направлении.

После этого в результате экстренного торможения столкнулись несколько автомобилей, в частности, КИА, «Волга», «Мазда», «Мицубиси» и «Фольксваген».

Люди, которые находились в автобусе, не пострадали.

На место ДТП приехало несколько бригад скорой и автомобили ГАИ.

На данное время можно сказать, что значительные телесные повреждения получили водитель и пассажирка автомобиля «ВАЗ», а также водитель автомобиля «Мицубиси».

Стоит отметить, что всю ночь и утром в Харькове шел дождь, в результате чего на дороге образовалась гололедица.