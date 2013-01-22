На вокзале Львова по случаю Дня Соборности пассажиров будут угощать пампухами

По случаю Дня Соборности Украины сегодня на перроне главного железнодорожного вокзала Львова всех пассажиров поезда № 111 сообщением „Харьков - Львов” будут угощать пампухами.

Как сообщили УНИАН организаторы акции - Общественное движение „Відсіч” и львовская городская организация „Українська молодь – Христові”, для гостей из Восточной Украины испекут более 500 пампухов. Также каждому пассажиру будут вручать сине-желтые ленты и поздравительные открытки.

«В прошлом году, когда мы угощали пампухами пассажиров поезда «Мариуполь – Львов», гости из Донецкой области были в восторге. В этом году мы подготовили более полутысячи пампухов для гостей из Харькова, которые более суток будут ехать через всю Украину - с Востока на Запад, что очень символично в день Соборности», - отметили организаторы акции.

Поезд № 111 „Харьков - Львов” прибудет в 13.28.