Депутаты хотят запретить перекрывать движение для проезда руководителей государства

Народные депутаты Александр Бригинец и Андрей Павловский (фракция “Батькивщина”) внесли на рассмотрение Верховной Рады законопроект "О внесении изменения в статью 26-1 Закона Украины "О дорожном движении" (относительно временного ограничения или запрещения движения транспортных средств)”.

В пояснительной записке отмечается, что данным законопроектом предлагается сократить время ограничения или запрещения дорожного движения при проезде отдельных лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, а также запретить перекрывать дорожное движение в часы пик - с 7.30 до 9.00 и с 17.30 до 19.00.

Действующим законом разрешено ограничивать или запрещать движение при проезде лиц, в отношении которых осуществляется государственная охрана, на 13 минут (ограничение или запрещение устанавливается за 10 минут до и отменяется через 3 минуты после проезда кортежа).

“Остановка дорожного движения на 13 минут в часы наибольшей интенсивности движения, когда граждане едут на работу и возвращаются домой, порождает существенные последствия морально-психологического, экономического и экологического характера”, - сказано в документе.

В пояснительной записке отмечается, что, в частности, “в Германии кортеж канцлера обязан придерживаться всех правил дорожного движения, во Франции кортеж Президента также придерживается правил дорожного движения, а на перекрестках пользуется такими же преимуществами при проезде, как автомобиль медицинской помощи или пожарная машина”. По таким же нормам регулируется движение транспорта руководителей Великобритании, Австрии, Бельгии и тому подобное.

Также отмечается, что “целями данного законопроекта является обеспечение конституционности равенства прав граждан, приближение правил организации дорожного движения к практикам европейских стран, улучшение состояния дорожного движения в части уменьшения количества заторов на дорогах, минимизация препятствий для движения широкого круга участников дорожного движения, улучшение экологической ситуации”.