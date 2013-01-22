В Киеве введено одностороннее движение по ул. Рыбальской и Панаса Мирного

Столичная Госавтоинспекция сообщает, что с целью уменьшения аварийности и увеличения пропускной способности автотранспорта с 22 января в Печерском районе города Киева изменена организация дорожного движения.

Как сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, введено одностороннее движение на следующих участках улиц:

- по улице Рыбальской (от ул. Московской до ул. Гусовского);

- по улице Панаса Мирного (от площади Печерской до ул. Московской).

Госавтоинспекция обращается к водителям с просьбой соблюдать Правила дорожного движения, а также советует неукоснительно придерживаться дорожных знаков.