Железные дороги планируют в 2013 году модернизировать 230 км путей

Железные дороги Украины планируют в 2013 году модернизировать 229,6 км путей с укладкой бесшовных рельсов, а также оборудовать автоматической светофорной сигнализацией 8 железнодорожных переездов с автобусным движением.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), модернизация будет проводиться на магистральных направлениях международных транспортных коридоров.

В том числе на Евроазиатском коридоре на направлении Киев-Москва на участке Киев-Зерновое будет выполнено 45,3 км, в международном коридоре Одесса-Гданьск на участке Коростень-Шепетовка будет модернизировано 67,7 км, на участке Вапнярка-Одесса - 15,4 км. На участке Лозовая-Симферополь Крымского направления будут выполнены работы на 36 км, а на участке Мироновка-Пятихатки направления Киев-Днепропетровск - 23,7 км.

Кроме модернизации, железные дороги планируют отремонтировать другими видами ремонтов 1548,4 км пути.

Также в 2013 году железные дороги планируют оборудовать автоматической светофорной сигнализацией 8 железнодорожных переездов с автобусным движением, выполнить капитальный ремонт 85 переездов и на 100 переездах положить передвижной настил из сборного железобетона.

Напомним, железные дороги Украины в 2011 году модернизировали 450,65 км железнодорожных путей - на 21,2% меньше, чем годом ранее, и капитально отремонтировали 823,6 км путей - на 4,6% меньше, чем в 2010 году.

В 2012 году железные дороги Украины модернизировали 480,6 км путей, провели капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей, средний ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровительный ремонт 880,9 км путей.

Модернизация - это комплекс работ, что позволяет повысить скорость и плавность движения, безопасность и комфорт передвижения для пассажиров, увеличить объемы грузоперевозок.