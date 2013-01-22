Железные дороги Украины сократят инвестиции в модернизацию путей на 37%

Железные дороги Украины в 2013 году согласно финансовому плану сократят инвестиции в модернизацию путей на 36,7% по сравнению с 2012 годом - до 2,78 млрд грн.

В то же время, как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), ежегодная потребность финансирования путевой инфраструктуры железных дорог составляет 6,8 млрд грн.

Для обеспечения стабильного состояния инфраструктуры путевого хозяйства ежегодно необходимо выполнять около 800 км модернизации и 1000 км капитального ремонта пути.

Наибольшую проблему составляют просроченные сроки капитальных ремонтов железнодорожной инфраструктуры, от состояния которой зависит скорость и безопасность движения поездов.

«Укрзализныця» из года в год самостоятельно решает проблему инвестиций в отрасль, без поддержки со стороны государства. Это становится препятствием на пути развития и переоснащения отрасли, приводит к хроническому недофинансированию плана капитальных инвестиций железнодорожной инфраструктуры» - отмечают в «Укрзализныце».

Как сообщал УНИАН, железные дороги Украины планируют в 2013 году модернизировать 229,6 км путей.

В 2012 году железные дороги Украины модернизировали 480,6 км путей, провели капитальный ремонт 735,9 км железнодорожных путей, средний ремонт 818,9 км, комплексно-оздоровительный ремонт 880,9 км путей.

В 2011 году железные дороги модернизировали 450,65 км железнодорожных путей - на 21,2% меньше, чем годом ранее, и капитально отремонтировали 823,6 км путей - на 4,6% меньше, чем в 2010 году.

Модернизация - это комплекс работ, что позволяет повысить скорость и плавность движения, безопасность и комфорт передвижения для пассажиров, увеличить объемы грузоперевозок.