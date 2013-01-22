Охрана ДЖД предотвратила хищение ценностей на 354 тыс. грн

Военизированная охрана Донецкой железной дороги (ВОХР ДЖД) в 2012 году предотвратила 328 случаев хищения грузов и материальных ценностей железной дороги на общую сумму 353,7 тыс. грн.

Как говорится в сообщении ДЖД, в ходе проведенных мероприятий, направленных на стабилизацию оперативной ситуации на станциях и перегонах, задержаны и переданы правоохранительным органам 459 расхитителей.

Объектами посягательств воров становятся грузы, которые перевозятся подвижным составом открытого типа, в первую очередь, это изделия из черных металлов, металлолом и уголь.

Для предупреждения случаев хищений грузов ВОХР ДЖД в 2012 году сопровождала более 42,7 тыс. поездов с номенклатурными и другими ценными грузами. Во время таких сопровождений как предупредительное средство работники ВОХР ДЖД 9 раз применяли табельное оружие.

Кроме того, ВОХР ДЖД в 2012 году зафиксировала 194 случая злонамеренного повреждения подвижного состава, средств сигнализации и связи, верхнего строения пути и другого инженерно-технического оборудования. Сумма убытков составила 224,4 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, военизированная охрана (ВОХР) железных дорог Украины за 11 месяцев 2012 года раскрыла и предупредила на железных дорогах 1249 случаев краж на сумму 1,98 млн грн.