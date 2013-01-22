УЗ: при реформировании железнодорожного транспорта сохранят все соцгарантии

Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить с сохранением всех социальных гарантий, которые сегодня существуют в отрасли.

Об этом УНИАН сообщил первый заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») Сергей Болоболин.

«Реформирование железнодорожного транспорта должно произойти с сохранением социальных гарантий в соответствии с законом и Отраслевого соглашения между «Укрзализныцей» и отраслевым профсоюзом», - сказал он.

С. Болоболин отметил, что в ходе реформирования и создания публичного акционерного общества железнодорожного транспорта, предусмотренного законом Украины «Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», не планируется сокращение количества работающих.

При этом трудовые отношения работников Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины и предприятий железнодорожного транспорта будут продолжены с АО «Укрзализныця».

Кроме того, С. Болоболин отметил, что со дня принятия постановления Кабмина о создании АО «Укрзализныця» до момента его государственной регистрации запрещается сокращать численность работников.

Обязательства по сохранению трудовых отношений работников с создаваемым акционерным обществом (АО «Укрзализныця») прописано в законе Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования», который вступил в действие в 2012 году.

«Невозможно любое сокращение работников при проведении реорганизации. Также сохраняется отраслевое медицинское, санаторно-курортное и спортивно-оздоровительное обслуживание работников отрасли. Нет никаких оснований для распространения среди железнодорожников провокационных настроений по вопросу сохранения занятости работников отрасли. Закон гарантирует сохранение трудовых отношений работников с АО «Укрзализныця», и мы его будем выполнять», - сказал первый заместитель генерального директора «Укрзализныци».

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 23 февраля 2012 года приняла во втором чтении предложенные Кабинетом министров законопроекты №9337 о порядке организации акционерного общества на базе государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця» и №9377 о внесении изменений в закон «О железнодорожном транспорте».

Этот закон предусматривал, что постановление о создании ПАО «Украинская железная дорога» должно быть принято в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона.

Реформирование железнодорожного транспорта Украины будет происходить в три этапа.

На первом этапе (2012-2013 годы) будет создана единая государственная акционерная компания и будут распределены функции между ней и государством. На втором этапе (2013-2015 годы) будут образованы вертикально интегрированные производственно-технологические системы железнодорожного транспорта, структурированные по видам деятельности. На третьем этапе (2016-2019 годы) будет ликвидировано перекрестное субсидирование пассажирских перевозок за счет грузовых и образовано хозяйственное общество в сфере пассажирских перевозок.