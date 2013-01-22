Фонд имущества Крыма сменил главу правления аэропорта «Симферополь»

Глава правления Публичного акционерного общества «Международный аэропорт «Симферополь» Юрий Солончук уволен с занимаемой должности, говорится в сообщении аэропорта, размещенном в официальном интернет-издании Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Согласно сообщению, кадровое решение принято на основании приказа Фонда имущества Автономной Республики Крым №15 от 21 января 2013 года.

Этим же приказом исполняющим обязанности главы правления Международного аэропорта «Симферополь» назначен Борис Солдатко, который ранее занимал должность первого заместителя главы правления аэропорта.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2012 года года Фонд имущества Крыма изменил состав правления МА «Симферополь» и, в частности, сменил главу правления Сергея Васютина. Исполняющим обязанности главы правления тогда был назначен Ю.Солончук, до этого занимавший должность директора департамента по развитию аэропорта.

Справка УНИАН. ПАО «Международный аэропорт «Симферополь» - ведущее предприятие авиатранспортного комплекса АР Крым и один из крупнейших аэропортов Украины. Аэропорт расположен в 11 км от города Симферополя.

Длина взлетно-посадочной полосы (ВПП) составляет 3706 метров, что позволяет принимать воздушные суда всех типов (категорий A, B, C, D, E).

Из аэропорта «Симферополь» выполняются регулярные и чартерные рейсы более чем в 70 городов Украины, СНГ и дальнего зарубежья.

Международный аэропорт «Симферополь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 15,6% по сравнению с 2011 годом - до 1,114 млн пассажиров.