Руководство «АэроСвита» призвало профсоюзный актив к диалогу

Руководство авиакомпании «АэроСвит» призвало профсоюзные организации авиакомпании к конструктивному диалогу, говорится в сообщении администрации компании, переданном в УНИАН.

«Если же профсоюзный актив действительно желает решить какие-либо структурно-организационные и социальные проблемы, то это возможно сделать, лишь вернувшись к диалогу, а не путем предъявления ультиматумов и односторонних претензий», - говорится в сообщении компании.

В «АэроСвите» отмечают, что «процесс переговоров между администрацией и профсоюзными организациями авиакомпании «АэроСвит» практически непрерывно ведется более двух».

«За это время администрация неоднократно обращала внимание профсоюзных лидеров на то, что средняя заработная плата представителей некоторых авиационных профессий в «АэроСвите» является наиболее высокой не только в отрасли, но и в стране в целом», - отмечают в «АэроСвите».

В то же время, администрация авиакомпании отмечает, что «профсоюзам предлагалось оптимизировать выплаты ряду категорий сотрудников в соответствии с текущими рыночными условиями и возможностями «АэроСвита», однако руководством профсоюзов безоговорочно отклонялись все попытки внести согласованные изменения в коллективный договор, принятый еще в период роста экономики и развития авиаперевозок, не учитывающий последствий тяжелого экономического спада 2008-2009 годов и двух волн отраслевого кризиса».

«В итоге, составляющая оплаты труда сотрудников лишь нескольких подразделений возросла до такого уровня, что стала в один ряд с ключевыми факторами, приведшими к финансовым потерям компании и побудившими руководство «АэроСвита» прибегнуть к реорганизации и сокращению штата», - говорится в сообщении авиакомпании.

Администрация авиакомпании отмечает, что «сегодня профсоюзные активисты окончательно вышли из переговорного процесса».

«Такая позиция профлидеров направлена на окончательное разрушение компании и является безответственной по отношению ко многим их коллегам, прилагающим сегодня все силы для восстановления нормального режима работы «АэроСвита», - отмечает администрация авиакомпании.

Как сообщал УНИАН, в конце декабря 2012 года во исполнение внесенного прокуратурой Киевской области представления авиакомпания «АэроСвит» выплатила работникам почти 19 млн грн задолженности по оплате труда за ноябрь 2012 года. В начале 2012 года по требованию прокуратуры области было погашено еще 24,31 млн грн долга по зарплате.

Прокуратура по надзору за соблюдением законов в транспортной сфере в Киевской области внесла в Единый реестр досудебных расследований сведения по фактам невыплаты заработной платы работникам авиакомпании и грубого нарушения законодательства о труде по обращениям председателей советов профсоюзов бортпроводников и обеспечения полетов ЧАО «Авиакомпания «АэроСвит», председателя исполкома профсоюза «Лига линейных пилотов» этой же авиакомпании.

29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, возобновление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 8 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195. В 2012 году компания начала обновление среднемагистрального авиапарка самолетами новой генерации Boeing 737-800, а с 2013 года – Boeing 737-900ER.