Суд ЕС разрешил телеканалам бесплатно использовать отрывки репортажей конкурентов

Суд Евросоюза разрешил телеканалам бесплатно использовать в новостных блоках отрывки из эксклюзивных репортажей конкурентов, следует из текста решения, размещенного 22 января на сайте суда.

Поводом для вынесения решения стала жалоба, поданная в австрийский суд местным филиалом спутникового телеканала Sky - Sky Oesterreich. Ему, в частности, принадлежат эксклюзивные права на трансляцию в Австрии футбольных матчей Лиги Европы. За эти права канал ежегодно платит несколько миллионов долларов, передает РИА "Новости".

Однако местный медиарегулятор обязал Sky Oesterreich разрешить общественному австрийскому каналу ORF использовать фрагменты матчей в своих выпусках новостей, причем на безвозмездной основе. Sky Oesterreich обжаловал это решение в апелляционной инстанции. По мнению телеканала, конкуренты должны выплачивать гонорар за использование его материалов, так как в противном случае будет нарушено гарантированное законами Евросоюза право на собственность и ведение бизнеса.

В свою очередь австрийское ведомство обратилось за разъяснениями в суд ЕС. Тот, рассмотрев дело, постановил, что решение регулятора не противоречит европейскому законодательству, согласно которому СМИ действительно имеют право использовать в новостях отрывки из материалов конкурентов, если речь идет об общественно важных событиях. Это, в частности, распространяется и на эксклюзивные трансляции и репортажи. При этом каналы могут сами выбирать для новостных сюжетов любые понравившиеся им отрывки.