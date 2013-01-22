В среду по всей территории Украины ожидаются осадки

В среду, 23 января, по всей территории Украины ожидаются осадки.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, в западных, северных и Винницкой областях временами снег, температура ночью 6-11° мороза, в Черниговской и Сумской областях до 14°, днем 3-8° мороза.

На Закарпатье, в Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Харьковской областях дождь и мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, температура в течение суток от 2° мороза до 3° тепла.

На остальной территории небольшой дождь (только ночью на юге без существенных осадков), ночью и утром местами туман, температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, в Крыму ночью 5-10° тепла, днем 9-14°.

На дорогах страны, кроме южной части, гололедица. Ветер северо-восточный (в южной части юго-западный), 5-10 м/с, в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве и области в среду временами снег, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью 6-11°, днем 3-8° мороза. В Киеве температура ночью 8-10°, днем 5-7° мороза.