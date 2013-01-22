Польша хочет усилить охрану границы с Украиной

Варшава. Власти Польши намерены усилить охрану своей восточной границы, крупнейший участок которой приходится на Украину, из-за роста объемов контрабанды и количества нелегальных мигрантов.

Об этот пишет сегодня польская газета Rzeczpospolita, отмечая, что до конца текущего года на восточную границу будет переведено на работу 1,7 тыс. сотрудников пограничной службы, которые сейчас работают на юге Польши.

"По данным Министерства внутренних дел, границы с Чехией и Словакией считаются безопасными, нелегальная миграция или контрабанда массово наблюдаются на востоке", - пишет издание.

Газета назвала крупнейшей проблемой польских пограничников контрабанду сигарет, которые все чаще переправляют в Польшу через так называемую "зеленую границу" в том числе, через приграничную реку Буг.

По данным издания, в прошлом году польские пограничники конфисковали партии контрабандных сигарет на общую сумму около 10 млн долл., что на 20% больше, чем за предыдущий год, а алкогольных напитков на общую сумму около 250 тыс долл (более чем два раза).

"Мы открываем на востоке новые пункты пропуска, ввели малое приграничное движение с Калиниградом, поэтому часть сотрудников мы должны перевести в юга на восток. Самым главным заданием на сегодняшний день является эффективная охрана нашей внешней границы", - заявил изданию глава польского МВД Яцек Цихоцкий, которому подчинена пограничная служба.