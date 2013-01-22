ГАИ в связи с ухудшением погоды советует воздержаться от поездок на собственных авто

Столичное управление ГАИ в связи с ухудшением погодных условий советует водителям по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Управления ГАИ г. Киева, по информации гидрометцентра, 23-24 января в столице ожидается температура воздуха от -4..-6 до -8..-13 градусов. Также прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а это осложнит движение транспорта и пешеходов.

Во избежание риска попасть в ДТП, Госавтоинспекция советует водителям быть внимательными при проезде пешеходных переходов, предварительно снижать скорость, не объезжать транспорт, который остановился перед «зеброй», а остановиться и пропустить людей, переходящих дорогу.

Также водители должны своевременно проверять техническое состояние своих транспортных средств, не оставлять автомобили там, где они будут мешать нормальному движению.

По прогнозам синоптиков, в Киеве ожидаются осадки в виде дождя и снега, который приведет к появлению гололедицы на дорогах города. Ввиду таких погодных условий, Госавтоинспекция города советует водителям по возможности воздержаться от поездок на собственном транспорте, а выехавшим быть максимально внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования, а в условиях недостаточной видимости двигаться с включенными противотуманными фарами или ближним светом. «Целесообразно будет также отказаться от рискованных маневров, которые в неблагоприятных погодных условиях могут привести к потере контроля над автомобилем», подчеркнули в УГАИ.