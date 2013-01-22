«Визз Эйр Украина» подала заявки на 18 направлений

Авиакомпания «Визз Эйр Украина» подала в заявки в Госавиаслужбу на выполнение рейсов по 18 направлениям, большинство из которых ранее выполняла авиакомпания «АэроСвит».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор «Визз Эйр Украина» Акош Буш.

«Мы подали заявки на 18 направлений, большинство которых прекратила авиакомпания «АэроСвит», по которым перелеты не выполняются или выполняются в недостаточном объеме», - сказал он.

По словам А.Буша, в частности, «Визз Эйр Украина» подала заявки на осуществление рейсов в/из Тель-Авив, Дубай, Стамбул, Вильнюс, Прагу, Варшаву, Ларнаку, Неаполь, Салоники, Москву и Санкт-Петербург, а также Минск, Баку, Ереван и Батуми.

По словам А.Буша, в случае получения разрешений на эти направления «Визз Эйр Украина» будет рассматривать вопрос дальнейшего увеличения инвестиций.

«Дальнейший рост компании возможен после удовлетворения поданных заявок. Мы планируем, что разрешения можно будет получить в течение ближайших недель», - сказал он.

Генеральный директор также отметил, что компания не будет изменять ценовую политику в 2013 году в связи с увеличением парка самолетов.

Как сообщал УНИАН, «Визз Эйр Украина» планирует в 2013 году увеличить свой парк воздушных судов в два раза – до 4 самолетов Airbus А320.

«Визз Эйр Украина» – первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины. Входит в группу компаний Wizz Air. На сегодняшний день флот «Визз Эйр Украина» состоит из двух самолетов Airbus A320. Поставка третьего самолета Airbus A320 ожидается в начале 2013 года.

Wizz Air является крупнейшим лоукост-авиаперевозчиком в Центральной и Восточной Европе. На данный момент авиакомпания эксплуатирует 39 самолетов Airbus A320, которые осуществляют пассажирские авиаперевозки с 16 баз по более 250 маршрутам и 83 направлениям в 29 странах.

С 27 марта 2011 года авиакомпания «Визз Эйр Украина» сменила аэропорт базирования в Киеве и начала осуществление рейсов из аэропорта «Киев» (Жуляны) вместо международного аэропорта «Борисполь».

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«Визз Эйр Украина» может принять на работу бывших сотрудников «АэроСвита»

Компания «Визз Эйр Украина», первая бюджетная (лоукост) авиакомпания, лицензированная Министерством транспорта и связи Украины, может принять на работу бывших сотрудников авиакомпании «АэроСвит», сообщил Акош Буш.

«Мы можем взять на работу бывших сотрудников авиакомпании «АэроСвит». У нас и сейчас работают бывшие сотрудники «АэроСвита», в основном это летный состав и члены экипажа», - сказал он.

По словам А.Буша, при этом сотрудникам «АэроСвита» надо будет пройти переподготовку.

«Мы имеем свою специфику — это полеты эконом-класса. Поэтому сотрудникам «АэроСвита» придется пройти переобучение», - сказал он.

А.Буш также сообщил, что в среднем работу одного воздушного судна авиакомпании обеспечивают 40 человек.

По его словам, «Визз Эйр Украина» осуществляла перевозки пассажиров отмененных рейсов авиакомпании «АэроСвит» по собственной инициативе и пока не проводила расчетов понесенных в связи с этим затрат.

«Мы пока не проводили расчетов по компенсации расходов на перевозку пассажиров «АэроСвита». Если госорганы предложат нам такую компенсацию, мы не откажемся», - сказал он.

Напомним, с 5 января авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Решение аэропортов и хендлинговых компаний о приостановке обслуживания, по заявлению «АэроСвита», было спровоцировано информацией в ряде интернет-изданий о якобы признании "АэроСвита" банкротом.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.